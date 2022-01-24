Мужчина напильником убил своего собутыльника на проспекте Маршака

Мужчина напильником убил своего собутыльника на проспекте Маршака
Происшествие случилось на проспекте Маршака. Фото: "Яндекс панорамы"

Раненый мужчина вышел из квартиры и скончался на лестничной площадке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 января, утром, в полицию обратилась женщина. Она заявила, что в парадной дома №4 по проспекту Маршака лежит и не двигается ее сосед.

Оперативники установили, что на лестничной площадке в общем коридоре находится труп 43-летнего мужчины с колотыми ранами грудной клетки и спины.

Через несколько часов был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий 44-летний петербуржец. Рано утром он мог находиться в гостях у погибшего, где между собутыльниками случилась ссора, в результате которой подозреваемый мог ударить пострадавшего напильником в грудь и спину. После этого у потерпевшего еще были силы выйти из квартиры, мужчина скончался от полученных повреждений на лестничной площадке.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Амурской области мужчину подозревают в убийстве полуторагодовалого сына.

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