В Амурской области мужчину подозревают в убийстве полуторагодовалого сына

Мужчина, которого подозревают в убийстве полуторагодовалого ребёнка, задержали.

Об этом сообщается на сайте регионального Следственного Комитета России в воскресенье, 23 января.

В сообщении говорится, что 32-летний мужчина, отец мальчика, задержан. Сам подозреваемый объяснил, что среди ночи малыш кричал и не давал ему спать. Тогда мужчина решил выйти с крошкой в подъезд и покачать его там. Мужчина убаюкивал младенца, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент подозреваемый вышел из себя и уронил ребёнка на пол. Пострадавший ударился головой.

Через некоторое время ребёнок с черепно-мозговой травмой скончался в больнице. Заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку.