В Забайкалье бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка после нападения бездомных собак в Забайкалье.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного Комитета России по региону Егор Марков, стая бродячих собак кинулась на 7-летнего ребенка.

Животные загрызли малышку насмерть. По факту гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было заведено уголовное дело по статье «Халатность».

Сначала, в 17 часов, правоохранителям сообщили об пропаже девочки. Через 30 минут на пустыре было найдено тело малышки со следами укусов животных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятилетний ребенок пострадал в дорожной аварии с легковушкой и грузовиком на КАД.