Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с легковушкой и грузовиком на КАД

На КАД во Всеволожском районе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП пострадал ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария случилась накануне на 55-м километре КАД. Автомобиль «Фольксваген Поло» по неизвестной причине дважды врезался в ограждение, а после столкнулся с грузовиком «Ман».

За рулем легковушки был 44-летний житель Петербурга. Большегрузом управлял 26-летний гражданин Киргизии.

При столкновении пострадали два пассажира «Фольксвагена»: 26-летняя женщина госпитализирована с сотрясением мозга, травмами головы и шеи и переломом носа, а пятилетний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга, травмой головы, гематомой лобной области и ушибом грудной клетки. Оба в состоянии средней тяжести.

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