В квартире на Энергетиков умер 8-месячный ребенок из неблагополучной семьи

В Красногвардейском районе полиция выясняет обстоятельства смерти младенца из неблагополучной семьи.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в шесть часов вечера в полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она заявила, что в квартире дома на проспекте Энергетиков умер 8-месячный ребенок.

Прибывшие на место полицейские не нашли на теле малыша признаков криминальной смерти. Точную причину смерти установят в морге.

Выяснилось, что матери умершего ребенка 31 год. Она не работает, в прошлом неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Более того, она лишена родительских прав на первого ребенка. Отцу малыша 32 года. Он так же не работает.

Семья неблагополучная, состоит на учете. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что отец семейства находился под обязательством о явке из-за нападения на пенсионерку, заявившую о смерти ребенка. Он угрожал убить ее, хватал за шею и наносил удары головой.

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