Во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку

Во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку
Стрельба произошла во дворе на Софийской. Фото: google.maps

Сотрудники петербургской полиции разбираются в обстоятельствах стрельбы во Фрунзенском районе, при которой пострадал мужчина из Туркменистана.

Как стало известно Gazeta.SPb, вооруженный конфликт произошел в ночь на 16 января во дворе доме №33/1 по Софийской улице. Внезапно возникшая ссора между неизвестным и 31-летним гражданином Туркменистана закончилась стрельбой.

В результате инцидента мигрант попал в больницу с огнестрельным ранением щеки. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Полицейские смогли найти злоумышленника благодаря записи с камеры видеонаблюдения. Предполагаемого стрелка задержали на улице Пражской. Им оказался 46-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его день рождения.

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