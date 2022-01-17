Во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку

Сотрудники петербургской полиции разбираются в обстоятельствах стрельбы во Фрунзенском районе, при которой пострадал мужчина из Туркменистана.
Как стало известно Gazeta.SPb, вооруженный конфликт произошел в ночь на 16 января во дворе доме №33/1 по Софийской улице. Внезапно возникшая ссора между неизвестным и 31-летним гражданином Туркменистана закончилась стрельбой.
В результате инцидента мигрант попал в больницу с огнестрельным ранением щеки. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Полицейские смогли найти злоумышленника благодаря записи с камеры видеонаблюдения. Предполагаемого стрелка задержали на улице Пражской. Им оказался 46-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его день рождения.