На Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его день рождения

В Приморском районе Петербурга пассажиры отобрали у таксиста мобильный телефон.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 января уроженец Таджикистана обратился в полицию. Он заявил, что у дома №57/26 по улице Сердобольская неизвестный пассажир ударил его и под угрозой пистолета забрал мобильный. И все это произошло в день его 28-летия.

Нападавшими были двое мужчин, они угрожали таксисту предметами похожими на пистолет и автомат. После того, как злоумышленники заполучили телефон, они убежали в сторону набережной Черной речки.

Преступников ищут, у правоохранителей есть их приметы. Также имеется запись с камеры видеонаблюдения. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.