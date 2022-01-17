На Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его день рождения

На Сердобольской пассажиры угрожали таксисту пистолетом и автоматом в его день рождения
Водителя такси ограбили. Фото: pixabay.com
В Приморском районе Петербурга пассажиры отобрали у таксиста мобильный телефон.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 января уроженец Таджикистана обратился в полицию. Он заявил, что у дома №57/26 по улице Сердобольская неизвестный пассажир ударил его и под угрозой пистолета забрал мобильный. И все это произошло в день его 28-летия.
Нападавшими были двое мужчин, они угрожали таксисту предметами похожими на пистолет и автомат. После того, как злоумышленники заполучили телефон, они убежали в сторону набережной Черной речки.
Преступников ищут, у правоохранителей есть их приметы. Также имеется запись с камеры видеонаблюдения. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кудрово злодей, угрожая ножом, отобрал у мигранта 67 тыс. рублей.
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