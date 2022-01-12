В Кудрово злодей, угрожая ножом, отобрал у мигранта 67 тыс. рублей

В Кудрово злодей, угрожая ножом, отобрал у мигранта 67 тыс. рублей
Мужчины получил удар от нападавшего. Фото: pixabay.com

Нападавший ударил 25-летнего мужчину в лицо и скрылся.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что раскрыто разбойное нападение на мужчину во Всеволожском районе Петербурга.

10 января, днем, к оперативникам обратился уроженец 25-летний среднеазиатского государства. Он заявил, что в Кудрово на него напал неизвестный. Злоумышленник угрожал ножом, затем ударил в лицо и отобрал деньги в размере 67 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Им оказался 31-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудница службы доставки еды пришла с подельниками к себе в пункт и ограбила его. Две женщины и мужчина в канун Нового года решили немного подзаработать в Выборге.

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