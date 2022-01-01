Сотрудница службы доставки еды пришла с подельниками к себе в пункт и ограбила его

Две женщины и мужчина в канун Нового года решили немного подзаработать в Выборге.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 1 января.

31 декабря, днем, сотрудница службы доставки еды, находящейся в доме №13 по улице Кривоносова в городе Выборг Ленинградской области, рассказала полиции, что три человека обокрали помещение доставки. Злоумышленники применили физическую силу и вынесли ноутбук, два телефона и 10 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Через несколько часов полиция задержала одну из подозреваемых. Ею оказалась 57-летняя злоумышленница, которая работает в данной службе доставки еды.

Полиция ищет подельников женщины. Все участники преступной группы ранее были судимы, а мужчина, к тому же, находится в розыске.

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