В Петербурге поймали чистоплюя, сбежавшего из «Магнита» с пылесосом

В Петербурге поймали чистоплюя, сбежавшего из &#171;Магнита&#187; с пылесосом
Мужчине, похитившему пылесос в Петербурге, назначили подписку о невыезде. Фото: Pixabay

В Петербурге задержан похитивший робот-пылесос из магазина «Магнит» во Фрунзенском районе. Суд вынес мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент произошел еще в начале декабря, 3 числа. Отмечалось, что мужчина около 16:15 из магазина «Магнит» в Петербурге похитил робот-пылесос, при этом применив физическую силу. После этого с места происшествия злоумышленник скрылся. Позже, 6 декабря, когда об инциденте стало известно, было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

При этом поймать подозреваемого удалось только сейчас. Как стало известно Gazeta.SPB, в понедельник, 27 декабря, у дома 8 на улице Хошимина был задержан 27-летний гражданин по подозрению в совершении преступления.

Мужчина был задержан, а после судом ему была вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава муниципального образования № 72 Фрунзенского района Павел Швец остался со сломанным носом после его замечания по поводу неправильной парковки.

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