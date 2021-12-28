Главе МО Павлу Швецу таксист сломал нос из-за замечания про парковку

Главе МО Павлу Швецу таксист сломал нос из-за замечания про парковку
Во Фрунзенском районе мужчине сломали нос из-за замечания по поводу парковочного места. Фото: "Яндекс.Карты"

В понедельник, 27 декабря, глава муниципального образования № 72 Фрунзенского района Павел Швец остался со сломанным носом после его замечания по поводу неправильной парковки, предположительно, таксисту «Ситимобил».

Все произошло на Софийской улице у дома 20, корпус 4 около 13 часов дня. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина сделал замечания по поводу неправильной парковки одному из водителей, за что получил избиение и сломанный нос.

Тогда же, «по горячим следам» около 13:36 по подозрению в совершенном правонарушении был задержан таксист «Ситимобил». Его поместили в 12 отделение полиции, где в отношении гражданина был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», после этого мужчину отправили в специальное помещение для задержанных лиц органов внутренних дел.

Пострадавший Швец получил необходимую помощь в городской больнице №26 и был отпущен.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерка Приморского района Петербурга получила тяжелые раны в подъезде жилого дома.

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Главе МО Павлу Швецу таксист сломал нос из-за замечания про парковку