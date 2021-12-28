В подъезде дома на Королева нашли бабушку с переломом темени

В подъезде дома на Королева нашли бабушку с переломом темени
Женщину госпитализировали из парадной жилого дома. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожилая жительница Приморского района Петербурга получила тяжелые раны в подъезде жилого дома. Проводится проверка.

В воскресенье, 26 декабря, правоохранителям поступило сообщение о госпитализации из парадной дома №19 по проспекту Королева 85-летней женщины в тяжелом состоянии. У нее диагностировали ушибленную рану правой височной области и линейный перелом правой теменной кости.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Правоохранители устанавливают обстоятельства получения травм пенсионеркой.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 14-летний ребенок госпитализирован с разрывом прямой кишки. Пострадавший ученик 8 класса сначала самостоятельно был доставлен его матерью в детскую городскую больницу № 7, откуда уже после бригадой скорой помощи его доставили в педиатрический институт.

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В подъезде дома на Королева нашли бабушку с переломом темени