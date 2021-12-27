В Петербурге 14-летний ребенок госпитализирован с разрывом прямой кишки

В Петербурге 14-летний ребенок госпитализирован с разрывом прямой кишки
В Петербурге 14-летний ребенок госпитализирован с разрывом прямой кишки. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В воскресенье, 26 декабря, с проспекта Просвещения госпитализировали мальчика с разрывом прямой кишки из-за переедания.

Инцидент произошел около 12:00 в воскресенье, но ребенка доставили в больницу только в 16:00. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший ученик 8 класса сначала самостоятельно был доставлен его матерью в детскую городскую больницу № 7, откуда уже после бригадой скорой помощи его доставили в педиатрический институт.

Отмечается, что мальчик переел. Около 12 часов дня ребенок пожаловался своей бабушке на боли в брюшной полости. Дальше информация об этом было передана маме мальчика, которая является директором ООО «Медплюс». Она доставила мальчика в больницу, откуда его и перевели в педиатрический институт.

На настоящий момент ребенок находится в тяжелом состоянии. У него был выявлен разрыв сигновидной кишки, с острым перитонитом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе Ленобласти двое мужчин могли избить своего приятеля. 26 декабря вечером по этому поводу в полицию обратилась женщина.

дети ленобласть новости СПб переедание происшествие проспект просвещения


 

Новости партнеров
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 14-летний ребенок госпитализирован с разрывом прямой кишки
Билл Гейтс спрогнозировал на 2022 год окончание пандемии и блокировку Солнца
Зимняя сказка ожидает петербуржцев в канун Нового года
Елизаветинская больница теперь может использовать новый операционный микроскоп
В мире от коронавируса умерло заразилось 5 млн 408 тыс. человек
В России коронавирусом за сутки заразились еще 23,2 тыс. человек
Матвиенко подчеркнула важность стопроцентной вакцинации в России
В Ленобласти женщина через открытую дверь в квартиру увидела мужчину в крови