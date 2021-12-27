В Петербурге 14-летний ребенок госпитализирован с разрывом прямой кишки

В воскресенье, 26 декабря, с проспекта Просвещения госпитализировали мальчика с разрывом прямой кишки из-за переедания.

Инцидент произошел около 12:00 в воскресенье, но ребенка доставили в больницу только в 16:00. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший ученик 8 класса сначала самостоятельно был доставлен его матерью в детскую городскую больницу № 7, откуда уже после бригадой скорой помощи его доставили в педиатрический институт.

Отмечается, что мальчик переел. Около 12 часов дня ребенок пожаловался своей бабушке на боли в брюшной полости. Дальше информация об этом было передана маме мальчика, которая является директором ООО «Медплюс». Она доставила мальчика в больницу, откуда его и перевели в педиатрический институт.

На настоящий момент ребенок находится в тяжелом состоянии. У него был выявлен разрыв сигновидной кишки, с острым перитонитом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе Ленобласти двое мужчин могли избить своего приятеля. 26 декабря вечером по этому поводу в полицию обратилась женщина.