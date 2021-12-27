В Ленобласти женщина через открытую дверь в квартиру увидела мужчину в крови

В Ленобласти женщина через открытую дверь в квартиру увидела мужчину в крови
Женщина увидела, как мужчина лежит весь в крови. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Тосненском районе Ленинградской области двое мужчин могли избить своего приятеля.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 декабря вечером в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что в городском поседении Форносово через открытую дверь в квартиру она увидела, как на полу лежит мужчина в крови.

Через полчаса полиция задержала двух подозреваемых. Ими оказались 35-летний и 38-летний мужчины. Оба они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пострадавший выжил. Он находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Ему диагностировали перелом скуловой кости слева, оскольчатый перелом ребер с двух сторон и левосторонний пневмоторакс.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженку избили и изнасиловали в парадной дома на Подольской улице.

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