Петербурженку избили и изнасиловали в парадной дома на Подольской улице

Петербурженку избили и изнасиловали в парадной дома на Подольской улице
Полиция выясняет обстоятельства изнасилования. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Адмиралтейском районе Петербурга гражданин Узбекистана избил и изнасиловал свою сожительницу.

Инцидент произошел в доме на Подольской улице. Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 декабря в полицию обратилась 50-летняя женщина и сообщила о том, что ее избил 40-летний сожитель. По предварительной информации, у входа на чердак, в результате внезапно возникшей ссоры, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов в область грудной клетки и лица, а потом изнасиловал.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил и изнасиловал 70-летнюю петербурженку во дворе на Будапештской.

адмиралтейский район изнасилование уголовное дело


 

Новости партнеров
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Адвокат объяснил причину мгновенного развода Лепса: «У супруги появился серьезный компромат»
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили ночной пожар в Киришском районе
Петербурженку избили и изнасиловали в парадной дома на Подольской улице
Пассажир УАЗа умер в реанимации после массового ДТП на «Коле»
Мужчина провалился под лёд на озере Мадалаярви во Всеволожском районе
В Сестрорецке тело убитой током девочки пролежало в ванной всю ночь
Житель Петербурга заплатил миллионный долг по алиментам
Мать двух замёрзших детей из саратовского села душила их шарфом перед тем, ...
Шнуров и Собчак приглашены на пресс-конференцию с Владимиром Путиным