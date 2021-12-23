Петербурженку избили и изнасиловали в парадной дома на Подольской улице

В Адмиралтейском районе Петербурга гражданин Узбекистана избил и изнасиловал свою сожительницу.

Инцидент произошел в доме на Подольской улице. Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 декабря в полицию обратилась 50-летняя женщина и сообщила о том, что ее избил 40-летний сожитель. По предварительной информации, у входа на чердак, в результате внезапно возникшей ссоры, мужчина нанес потерпевшей несколько ударов в область грудной клетки и лица, а потом изнасиловал.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил и изнасиловал 70-летнюю петербурженку во дворе на Будапештской.