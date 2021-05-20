Мужчина избил и изнасиловал 70-летнюю петербурженку во дворе на Будапештской

Неизвестный напал на женщину во дворе дома №23 по Будапештской улице. Фото: скрин Google.Maps

Неизвестный напал на женщину во дворе дома №23 по Будапештской улице. Фото: скрин Google.Maps

Во Фрунзенском районе Петербурга неизвестный изнасиловал пожилую горожанку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 19 мая, в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что в ночь на 15 мая во дворе дома №23 по Будапештской улице надругались над ее бабушкой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранители установили, что около часа ночи мужчина неславянской внешности, применив физическую силу, избил и изнасиловал 70-летнюю горожанку, после чего скрылся.

Спустя несколько дней пострадавшую госпитализировали из своей квартиры указанного дома. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы лобной области и правой кисти, обеих голеней.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьница обвинила отчима в изнасиловании после наказания из-за плохих оценок в Петербурге.