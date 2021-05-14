Школьница обвинила отчима в изнасиловании после наказания из-за плохих оценок в Петербурге

Школьница обвинила отчима в изнасиловании после наказания из-за плохих оценок в Петербурге
Девочка самостоятельно обратилась к медикам. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге школьница обвинила отчима в изнасиловании после наказания из-за плохих оценок.

Об этом стало известно в четверг, 13 мая. В полицию поступило сообщение о том, что 10-летняя девочка самостоятельно обратилась в ЗАО «Южно-Уральский лизинговый центр» с тем, что ее 2,5 года насиловал мамин муж.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате осмотра врачи не выявили у школьницы гинекологических патологий.

Вызванный в отдел 40-летний отчим девочки пояснил, что из-за плохих оценок в школе они с супругой ограничили девочке доступ в интернет и сократили время прогулок. За это наказание падчерица решила отомстить ему.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек из Янино изнасиловал петербурженку в квартире на Карпинского.

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