Молодой человек из Янино изнасиловал петербурженку в квартире на Карпинского

Молодой человек из Янино изнасиловал петербурженку в квартире на Карпинского
Преступление произошло в квартире дома на улице Карпинского. Фото: google.maps

В Калининском районе молодого человека задержали по подозрению в изнасиловании 19-летней девушки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, потерпевшая обратилась в полицию вечером 10 мая. Она сообщила, что ее изнасиловал 20-летний парень из Янино. Это случилось в ночь на 10 мая на улице Карпинского, 36/6.

Спустя полчаса подозреваемого задержали в той же квартире, где произошло изнасилование.

Сегодня, 11 мая, правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ об изнасиловании. Парня поместили в изолятор. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигрант приставал к 16-летней девочке в метро Петербурга. Информацию об этом передали следователям по Калининскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о развратных действиях.

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