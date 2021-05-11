Мигрант приставал к 16-летней девочке в метро Петербурга

Мигрант приставал к 16-летней девочке в метро Петербурга
Мужчина приставал к школьнице в метро. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургская полиция доставила в отдел гражданина Узбекистана, подозреваемого в разврате над школьницей в городской подземке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 мая в 18:15 на Гражданском проспекте сотрудники полиции метрополитена задержали 26-летнего гражданина Узбекистана. Его доставили в полицию и составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В тот же вечер в полицию пришла 42-летняя мать потерпевшей. Она назвала имя и фамилию мужчины и заявила, что он приставал к ее 16-летней дочери на платформе станции метро на «красной» ветке.

Информацию об этом передали следователям по Калининскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о развратных действиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что повар пытался зарезать пьяного мужчину на Канонерском острове.

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