Повар пытался зарезать пьяного мужчину на Канонерском острове

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на мужчину на Канонерском острове.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, это произошло поздним вечером 9 мая на Канонерском острове, дом 7. Неизвестный ударил ножом 37-летнего пьяного мужчину. Он смог добраться до травмпункта, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ножевое ранение груди.

Подозреваемого поймали на следующий день у его дома на проспекте Просвещения. Задержан 28-летний мужчина, работающий поваром.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец избил знакомого бомжа и выбросил его тело на лестничную клетку.