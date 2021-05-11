Петербуржец избил знакомого бомжа и выбросил его тело на лестничную клетку

Полиция задержала жителя Петербурга, подозреваемого в смертельном избиении мужчины без определенного места жительства.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 10 мая в подъезде дома №90 по проспекту Ветеранов нашли труп неизвестного мужчины. Он лежал на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами.

Прибывшие стражи порядка выяснили, что это 45-летний гражданин Белоруссии без определенного места жительства.

Спустя несколько часов полиция задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина. Выяснилось, что выпил и избил знакомого кулаками, а после перетащил тело на лестничную клетку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также стало известно, что задержанный ранее был осужден по статье об угрозе убийством, но его освободили и отправили на принудительное лечение ко врачу-психиатру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за избиения семилетней девочки.