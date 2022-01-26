В деле о гибели женщины в Крещение выявили несостыковки

В деле о гибели женщины в реке Оредеж на Крещении всплыли несостыковки. Тело до сих пор не нашли.

По словам владельца купели рядом с деревней Выры в Ленинградской области, его прорубь была оборудована, а денег за аренду дома с семьи он не брал. Он добавил, что пара с детьми часто отдыхала в его доме.

Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», мужчина уверен: трагедии бы не было, если бы женщина «не прыгала». На кадрах при этом запечатлено, что борты в проруби не установлены. Свою ответственность за произошедшее мужчина отрицает.

«Я не знаю, что ее поперло нырять… Там ступеньки до самого дна, и становится тебе по шею», — заявил владелец загородного дома.

Позднее выяснилось, что мужчина брал деньги за размещение гостей на участке. Кроме того, в соцсетях есть информация о том, что предприниматель предлагает услуги на коммерческой основе.

Трагедия произошла в среду, 19 января. Женщина во время крещенских купаний утонула в в реке Оредеж, неподалёку от Выры, окунувшись в необорудованном месте. Все произошло на глазах у детей. Утонувшую до сих пор ищут водолазы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК возбудил уголовное дело по факту утопления женщины на реке Оредеж в Крещение