СК возбудил уголовное дело по факту утопления женщины на реке Оредеж в Крещение

В Гатчинском районе Ленобласти следственные органы возбудили уголовное дело по факту утопления женщины в реке Оредеж.

Как сообщили в областном управлении СК, следственный отдел по Гатчине завершил доследственную проверку и возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Инцидент произошел 19 января на реке Оредеж в поселке Выра. Установлено, что 40-летняя женщина прыгнула в самодельный прорубь и утонула. Тело женщины до сих пор не найдено, поиски продолжаются.

Следователи принимают меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к поискам утонувшей в проруби на реке Оредеж подключили подводные дроны.