К поискам утонувшей в проруби на реке Оредеж подключили подводные дроны

В Гатчинском районе Ленинградской области продолжаются поиски утонувшей во время крещенских купаний женщины.

Как сообщает «Петербургский дневник», волонтеры для поисков утонувшей используют подводные дроны с камерой и инфракрасной подсветкой. Волонтеры разрезают лед на реке, чтобы погрузить комплекс под воду. Снятые под водой кадры видны оператору на специальном устройстве.

Поисками пропавшей женщины на реке Оредеж в деревне Выра занимаются, в том числе, пять специалистов водолазной группы «ДобротворецЪ» из Москвы и Иваново, а также водолазная служба Восвод и ДПСО «ЛизаАлерт».

Трагедия произошла в ночь на 19 января недалеко от деревни Выры. 40-летняя женщина прыгнула в необорудованную купель, и подводное течение унесло ее под лед. ЧП произошло на глазах ее детей. Родственник купальщицы бросился в воду, но найти ее не смог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утонувшая во время крещенских купаний в Ленобласти женщина любила плавать.