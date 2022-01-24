Утонувшая во время крещенских купаний в Ленобласти женщина любила плавать

Женщина, утонувшая в необорудованной проруби в Ленобласти, любила плавать и вела активный образ жизни. Она работала юристом в банке.

Бывшая коллега утонувшей рассказала, что сначала не верила в смерть подруги, сообщает «Комсомольская правда».

В соцсетях утонувшей женщины есть много фото из бассейна, морских курортов, что говорит о том, что она любила плавать. Этот вид спорта занимал большое место в жизни семьи, поэтому сына родители тоже тренировали и отправили его в специальный клуб.

Трагедия произошла в среду, 19 января. Женщина во время крещенских купаний утонула в в реке Оредеж, неподалёку от Выры, окунувшись в необорудованном месте. Все произошло на глазах у детей. Утонувшую до сих пор ищут водолазы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге крещенские купания прошли без происшествий. С 18 по 19 января на иорданях Петербурга дежурили 213 спасателей и 28 единиц техники у 21 купели.