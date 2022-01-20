Крещенские купания прошли без происшествия в Петербурге

Крещенские купания прошли без происшествия в Петербурге
Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице на крещенских купаниях никаких происшествий в местах омовений не произошло, нарушений не зафиксировано.

С 18 по 19 января на иорданях Петербурга дежурили 213 спасателей и 28 единиц техники у 21 купели. Также специалисты следили за неофициальными прорубями.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, всего за двое суток в крещенских купаниях приняли участие почти 40 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РПЦ рекомендовали отказаться от крещенских купаний. Из-за нестабильной эпидобстановки на фоне пандемии верующим стоит по возможности избегать массового скопления людей. Горожанам напомнили, что пандемия коронавируса продолжается, из-за чего любые массовые скопления людей сейчас нежелательны.

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