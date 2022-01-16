В РПЦ рекомендовали отказаться от грядущих крещенских купаний

Из-за нестабильной эпидобстановки на фоне пандемии верующим стоит с осторожностью относиться к крещенским купаниям и по возможности избегать массового скопления людей. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Он напомнил, что пандемия коронавируса продолжается, из-за чего любые массовые скопления людей сейчас нежелательны.

Митрополит отметил в эфире телеканала «Россия 24», что сам он не решил, будет ли участвовать в крещенских купаниях.

Праздник Крещения Господня отмечают в Русской православной церкви 19 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге определили места для Крещенских купаний. Для жителей и гостей города подготовят около 20 купелей в девяти районах. Они будут готовы к 17 января. Список мест появится после того, как МЧС оценит их безопасность.