В девяти районах Петербурга появятся крещенские купели

Купель должна быть оборудована, а рядом с ней должен находиться пункт обогрева. Фото: Baltphoto

Купель должна быть оборудована, а рядом с ней должен находиться пункт обогрева. Фото: Baltphoto

В Петербурге определили места для Крещенских купаний. Для жителей и гостей города подготовят около 20 купелей в девяти районах.

В пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности отметили, что места для купания появятся в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах. Купели будут готовы к 17 января. Список мест появится после того, как МЧС оценит их безопасность.

Жителей Петербурга предупредили о соблюдении социальной дистанции во время купаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в этом году в Петербурге для желающих совершить праздничное омовение подготовили 18 купелей. За безопасность петербуржцев отвечали спасатели, медики и правоохранители.