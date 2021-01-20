Более 35 тысяч петербуржцев окунулись в прорубь на Крещение

Более 35 тысяч петербуржцев окунулись в прорубь на Крещение
За безопасность петербуржцев отвечали спасатели, медики и правоохранители. Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

В этом году в Петербурге для желающих совершить праздничное омовение подготовили 18 купелей. За безопасность петербуржцев отвечали спасатели, медики и правоохранители.

Как сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, крещенские купания в ночь на 19 января прошли без нештатных ситуаций и серьезных происшествий. Купели подготовили с учетом всех мер безопасности, в том числе эпидемических.

Подведомственные комитету учреждения направили следить за купаниями почти 80 спасателей и 14 специальных машин, в том числе сотрудников Поисково-спасательной службы и пожарно-спасательных отрядов Петербурга.

Всего за безопасностью купающихся следили 175 человек личного состава и 21 единица техники. Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Всего за безопасностью купающихся следили 175 человек личного состава и 21 единица техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Макаров принял участие в крещенских купаниях у Петропавловской крепости.

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