Министр иностранных дел России предостерег об угрозе доллару из-за решений США

Министр иностранных дел России предостерег об угрозе доллару из-за решений США
Министр иностранных дел России предостерег об угрозе доллару из-за решений США. Фото: pixabay.com

То, что делает США негативно сказывается на доверии к доллару, в частности со стороны России. Международные подсчеты в валюте Америки могут привести к рискам.

Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Россия сокращает резервы в долларах из-за решений, которые принимает США, отмечает политик. Об этом он рассказал на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, сообщает ТАСС.

Лавров заключил, что Россия стремится сокращать зависимость от доллара, а американцы в этом активно помогают своими действиями. Они предпринимают почти все возможные способы, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать ее рискованной для международных расчетов, при этом не только для России, но и для любой страны мира.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост в цене доллара и евро на территории РФ не заставил граждан скупать иностранную валюту.

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