Аналитик рассказал, почему россияне не торопятся скупать доллары

Аналитик Васильев объяснил, почему россияне не спешат скупать доллары. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Аналитик Васильев объяснил, почему россияне не спешат скупать доллары. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Курс доллара и евро в России вырос в цене.

По словам аналитика Михаила Васильева, «взлет» доллара и евро на территории РФ не заставил россиян скупать иностранную валюту, передает 1prime.ru.

По мнению специалиста, жители России привыкли, что цена доллара варьируется в пределах от 70 до 80 рублей. Эксперт отметил, что наши соотечественники обыкновенно покупают доллары, когда их стоимость порядка 70 рублей. Продают же россияне их когда цена ближе к 80.

Также Васильев призвал учитывать, что рубль может укрепиться из-за повышения цен на нефть.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц. При негативном развитии ситуации на Украине в ближайший месяц курс доллара может вырасти до 90 рублей.