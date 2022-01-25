Эксперт спрогнозировал рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц

Доллар может подорожать до 90 рублей. Фото: unsplash

Доллар может подорожать до 90 рублей. Фото: unsplash

При негативном развитии ситуации на Украине в ближайший месяц курс доллара может вырасти до 90 рублей.

Об этом сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По словам специалиста, текущий кризис развивается на фоне осложнения обстановки вокруг Украины, и Россия с такой экономической ситуацией сталкивается впервые.

«Это связано с тем, что фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован. При негативном развитии событий видим курс рубля к доллару в диапазоне 85-90 рублей в течение следующих 30 дней», — заявил Гришунин в разговоре с РИА Новости.

Аналитик отметил, что курс американской валюты может снизится до прежних значений, если страны решат все вопросы, связанные с Украиной, дипломатическим путем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что курс евро впервые за десять дней превысил 88 рублей.