Курс евро впервые за десять дней превысил 88 рублей

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 14 января 2022 года. Фото: pixabay

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 14 января 2022 года. Фото: pixabay

В ходе торгов на Московской бирже утром в понедельник, 24 января, курс евро поднялся выше 88 рублей.

По данным площадки на 12:02, европейская валюта торгуется на уровне 88,15 рубля, рост составляет 0,28%. Доллар поднялся до 77,84 рубля (плюс 0,41%).

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 14 января 2022 года.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,64%, до 88,45 доллара за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 0,6% и торгуется на уровне 85,65 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи продолжил падение. С закрытия пятницы, 21 января, он опустился на 4,75%, до 3282,79 пункта. Индекс РТС потерял 5,74%, упав до 1321,46 пункта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт предрекает падение курса доллара до 63 рублей.