Эксперт предрекает падение курса доллара до 63 рублей

По словам специалиста, это может случиться в связи со снятием политических рисков.

О снятии рисков, идущих от международной политики, а также дорогая нефть и замедление инфляции дают возможность рублю укрепиться, рассказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин в беседе с РИА Новости.

Таким образом уже осенью этого года курс доллара может упасть до 63 рублей.

Рассказывая о факторах предполагаемого дальнейшего укрепления рубля, специалист объяснил, что в этом году так называемая санкционная премия ясно видна. В связи с этим конец текущего года, вероятно, будет «спокойным временем».

«Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года, ориентируясь на его укрепление до уровня 63 рубля к доллару осенью — за счет сильно подорожавшей нефти. Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции», — отмечает Антон Прокудин.

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