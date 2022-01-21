ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг и оборот криптовалют в России

Центральный банк России объявил об инициативе полного запрета на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций в России.

ЦБ объяснил свое действие тем, что «использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля».

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на доклад регулятора, на территории страны планируется ввести полный запрет на майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалюты. Сейчас все действия с «криптой» находятся вне правового поля, подчеркнул регулятор.

В ЦБ также отметили, что необходимо разработать механизмы для блокировки операций, а также определить организацию, ответственную за реализацию соответствующих мер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк планирует вводить штрафы за нарушения по криптовалютам, а не уголовную ответственность.