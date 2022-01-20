ЦБ готов штрафовать за нарушения по криптовалютам

Центробанк планирует вводить штрафы за нарушения по криптовалютам, а не уголовную ответственность.

ЦБ считает, что говорить о введении уголовной ответственности за нарушения предлагаемого им регулирования в сфере криптовалют и майнинга пока рано. В качестве приоритетного варианта Банк России видит штрафы. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

«Мы видим ответственность все-таки в виде штрафов. Нужно будет обсуждать этот вопрос с другими заинтересованными сторонами», — отметила она.

По ее словам, мерой ответственности для резидентов России за использование криптовалют для платежей могут стать штрафы.

«Первый момент про ответственность (за нарушение запрета ряда операций — ред.) — мы видим, что это могут быть штрафы, но естественно, этот вопрос подлежит обсуждению. Кто мог бы стать уполномоченным органом (отслеживающим операции с криптовалютами – ред.), также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса», — приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, в четверг ЦБ опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций в России. Банк России также считает необходимым законодательно запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения граждан РФ в криптовалюту на зарубежных торговых платформах.

Регулятор считает, что необходимо ввести ответственность для физических и юридических лиц РФ за использование криптовалюты для платежей.

Перед выпуском доклада Центробанка агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась поддержать полный запрет криптовалют на территории страны под влиянием ФСБ. Как пишет издание, ФСБ настаивает на полном запрете криптовалют на всей территории Российской Федерации, чтобы исключить возможность приема пожертвований нежелательными организациями и средства массовой информации, которые были включены в список иностранных агентов. Однако ЦБ опроверг эту информацию и заявил, что регулятор с самого начала скептически относился к криптовалюте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цена биткоина на криптобирже Binance за несколько часов выросла на 5% и теперь стоит 34,5 тысячи долларов. Капитализация цифровой монеты увеличилась до 643 млрд долларов. Это произошло после того как Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством.