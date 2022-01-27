Аналитик: усиление рубля будет возможно при налаживании отношений РФ и Запада

Самый сильный фактор, влияющий сейчас на российскую валюту - геополитический. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Самый сильный фактор, влияющий сейчас на российскую валюту - геополитический. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Рубль укрепится по отношению к доллару в случае появления признаков налаживания отношений между Россией и Западом, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Аналитик рассказал агентству «Прайм», что самый сильный фактор, влияющий сейчас на российскую валюту — геополитический. Бабин заявил, что сложившаяся геополитическая ситуация не позволяет делать даже краткосрочные прогнозы динамики рубля.

Бабин выразил сомнение, что заседание Центробанка в феврале окажет существенное влияние на рубль. Однако повышение ключевой ставки на 0,75 и больше немного поддержит валюту РФ.

По мнению эксперта, геополитический негатив можно снизить, если сохранить высокие нефтяные котировки. А если страновые риски ослабнут, сырьевая конъюнктура поддержит рубль в быстром укреплении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт предрекает падение курса доллара до 63 рублей.