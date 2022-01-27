Сбитая на улице Чекистов девушка-подросток попала в больницу

В Красносельском районе Петербурга накануне днем произошла автомобильная авария с участием двух автомобилей и пешехода.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», что все случилось на перекрестке улиц Партизана Германа и Чекистов. Столкнулись такси и иномарка, одна из машин сбила девушку-подростка. Автомобиль протащил ее около 30 метров.

Со слов свидетелей аварии, у девушки может быть сломан позвоночник, она госпитализирована. У таксиста разбита голова, в его машине ехали мать с маленьким ребенком. Пассажиры не пострадали, но их увезли в больницу.

Водитель иномарки не получил ни царапины, но был в шоковом состоянии. По мнению очевидцев, он был виновником аварии.

На месте происшествия работали бригады реанимации, скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД.

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