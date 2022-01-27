При пожаре в частном доме в Парголово погибла девочка

В сгоревшем минувшей ночью частном доме в Выборгском районе Петербурга проживала семья с детьми. Жертвой инцидента стал один ребенок.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, в двухэтажном доме на Вокзальной улице в Парголово жила семья из шести человек: четверо взрослых и двое детей.

Спастись из загоревшейся постройки удалось всем, кроме восьмилетней девочки. Ее тело обнаружили при разборе обгоревших конструкций на втором этаже.

Выживших на время разместили у соседей, с семьей работает психолог МЧС. Сегодня будет обсуждаться вопрос о выделении им жилья из маневренного фонда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Парголово семь часов тушили частный дом с пристройкой. О пожаре стало известно в 00:35. Загорелся двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12 на 12 метров и пристройка размером 8 на 8 метров. Спасатели подали дополнительный номер 1 БИС. Огонь локализовали к 2:08, ранг был снижен до первого номера. Ликвидировали пожар только через семь с лишним часов: к 7:42. На месте происшествия работали 27 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин.