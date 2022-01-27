В Парголово семь часов тушили частный дом с пристройкой

В Парголово семь часов тушили частный дом с пристройкой
Пожар потушили. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В Выборгском районе Петербурга минувшей ночью произошел крупный пожар, на ликвидацию которого потребовалось более семи часов.

Согласно данным ГУ МЧС по городу, о пожаре на Вокзальной улице, дом 12-12а, стало известно в 00:35. Загорелся двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12 на 12 метров и пристройка размером 8 на 8 метров.

Спустя десять минут спасатели подали дополнительный номер 1 БИС. Огонь локализовали к 2:08, ранг был снижен до первого номера.

Ликвидировали пожар только через семь с лишним часов: к 7:42. На месте происшествия работали 27 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин.

В пожаре могли пострадать люди, сведения об этом уточняются. Причины возгорания также выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы.

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