Обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы

Обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы
Обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы. Фото: видео YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Раньше в бане Новгородской области пропала двухлетняя девочка, а теперь в печи обнаружены человеческие кости. Их привезут в Петербург для на экспертизу.

Сотрудники СК РФ по Новгородской области обнаружили страшную находку в банной печи: человеческие кости. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в городском бюро судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, может быть, что они принадлежат пропавшей девочке.

Отмечается, что экспертиза будет проводиться в Санкт-Петербурге, потому что в городе есть все необходимое для этого оборудование.

По словам мамы пропавшей девочки, в день исчезновения дочери она стирала в бане бельё и отлучилась, оставив дверь открытой. После этого женщина не смогла найти своего восьмого ребенка. Остальные семь детей сейчас забраны правоохранительными органами.

Мать и сожитель девочки в настоящее время задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2009 году 18-летний юноша имел неосторожность задеть зеркало машины. Пассажиры авто оказались слишком жестокими, они избили гражданина до смерти и бросили в канаву. В результате вот уже 12 лет мать не может похоронить сына.

дети кости Новгородская область новости СПб происшествие Россия


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург ...
В больнице имени Филатова в 2022 году от коронавируса уже скончался один ребенок
Президент России 27 января посетит Пискаревское мемориальное кладбище в ...
Несовершеннолетние петербуржцы не смогут посещать зоопарк с 28 января по 13 ...
О повышении и переносе выплат, а также новых февральских бонусах для россиян
Росконтроль рассказал, какой продукт прикупить перед его скорым подорожанием
Мужчину, выбившего зуб фельдшеру, заключили под стражу до 23 марта
Подростки уже могут вакцинироваться «Спутником M» в любой из 59 ...