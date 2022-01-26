Обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы

Обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы. Фото: видео YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Обгоревшие кости ребенка из дома Новгородской области привезут в Петербург для экспертизы. Фото: видео YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Раньше в бане Новгородской области пропала двухлетняя девочка, а теперь в печи обнаружены человеческие кости. Их привезут в Петербург для на экспертизу.

Сотрудники СК РФ по Новгородской области обнаружили страшную находку в банной печи: человеческие кости. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в городском бюро судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, может быть, что они принадлежат пропавшей девочке.

Отмечается, что экспертиза будет проводиться в Санкт-Петербурге, потому что в городе есть все необходимое для этого оборудование.

По словам мамы пропавшей девочки, в день исчезновения дочери она стирала в бане бельё и отлучилась, оставив дверь открытой. После этого женщина не смогла найти своего восьмого ребенка. Остальные семь детей сейчас забраны правоохранительными органами.

Мать и сожитель девочки в настоящее время задержаны.

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