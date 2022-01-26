Мать 12 лет не может похоронить жестоко убитого сына-музыканта в Петербурге

Мать 12 лет не может похоронить жестоко убитого сына-музыканта в Петербурге
Тело парня продолжают искать. Фото: pixabay

В 2009 году 18-летний юноша имел неосторожность задеть зеркало машины. Пассажиры авто оказались слишком жестокими, они избили парня до смерти и бросили в канаву.

О жуткой трагедии рассказывает телеканал «Санкт-Петербург» в среду, 26 января. Отмечается, что подозреваемые 12 лет спокойно жили и считали, что никогда не попадут за решетку. Однако сегодня, сидя на скамье подсудимых, им все же пришлось взглянуть в глаза родственников убитого юного музыканта.

2009 году молодой парень Евгений Лосевский пропал без вести. Незадолго до этого он зашел домой за гитарой. Планировался сабантуй по случаю проводов друга в армию. С тех самых пор парня никто из родных больше никогда не видел. Прошло 13 лет, прежде, чем злодеи оказались на скамье подсудимых.

На заседании подсудимым предъявили обвинение в похищении Евгения Лосевского. А одного из подозреваемых — Максима Фатееву — обвинили еще и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть парня.

Трое фигурантов с предъявленным были не согласны, свою вину признавать отказались. Однако изначально один из мужчин — Сергей Селютский – дал явку с повинной.

Следствие считает, что Евгений Лосевский шел мимо старого микроавтобуса и нечаянно задел зеркало транспорта. Внутри авто сидели агрессивные Фатеев, Козлов и Селютский. Мужчины жестоко покарали парня. Отчим скончавшегося Николай Бардышев вспомнил свой разговор с Фатеевым, произошедший давным-давно. По словам Бардышева, его силой усадили в машину и вывезли в поля. Там парня избили до полусмерти.

Сергей Селютский позднее расскажет, что Лосевского вывезли в поля за совхозом Детскосельский в поселке Шушары. Там произошла ссора между пострадавшим и Фатеевым, затем драка. После молодого человека усадили в авто и повезли в сторону Московского шоссе. Следствие считает, что именно Фатеев жестоко избил восемнадцатилетнего парня. Также Селютский заявил, что юношу бросили в канаву. Парня прикрыли ветками и снегом. Точное место обвиняемый назвать не смог.

Не прошло и трех месяцев, как Сергей Селютский изменил свою позицию. Он отказался от показаний и больше не признает причастность к преступлению. Мужчина добавил, что ранее говорил, находясь в состоянии галлюцинаций. Возможно, на фигуранта оказывается давление.

Фатеев на суде отрицал избиение парня, его похищение и убийство. Он добавил, что молодой человек добровольно сел в автобус и сам захотел прогуляться.

«И никто его не трогал, физической силы к нему никто не применял», – заявил Максим Фатеев.

В течение 12 лет все трое проходили по делу как свидетели. И только после признания Селютского их отправили в Кресты. Максимальный срок, который грозит подсудимым — это 15 лет колонии.

Тело студента найти не удалось. Мать Евгения Инна Бардышева так и не может похоронить сына. Женщина объясняет, что сейчас больше всего ей хочется найти своего ребенка, чтобы иметь возможность приходить на могилку.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская полиция раскрыла преступление 16-летней давности.

новости СПб похищение происшествие умышленное причинение тяжкого вреда здоровью


 

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