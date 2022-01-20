Петербургская полиция раскрыла преступление 16-летней давности

Петербургская полиция раскрыла преступление 16-летней давности
Молодой человек нанес мужчине повреждения несовместимые с жизнью. Фото: Pixabay
Мужчину 1988 года рождения, которому на момент преступления было 17 лет, изобличили в избиении горожанина.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru,2 ноября 2005 года мужчину 1961 года рождения в городе Ломоносов избил неизвестный. От полученных травм гражданин скончался. Было возбуждено уголовное дело.
Прошло 16 лет прежде, чем правоохранителями была получена оперативная информация о том, что к совершению данного преступления причастен неработающий 33-летний гражданин, проживающий в городе Ломоносов по проспекте Победы.
19 января 2022 года мужчину изобличили в том, что 2 ноября 2005 в ходе внезапно возникшего конфликта с пострадавшим он нанес ему многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Через 10 дней от полученных травм горожанин скончался.
Теперь житель Ломоносова под подпиской о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину, возвращавшегося с пилорамы, избили до смерти.
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