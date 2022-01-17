В Ленобласти мужчину, возвращавшегося с пилорамы, избили до смерти

В Ленобласти мужчину, возвращавшегося с пилорамы, избили до смерти
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay
О том, что 51-летнему мужчине нанесли телесные повреждения, когда он возвращался с пилорамы у деревни Гарболово, рассказал сосед скончавшегося.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 января, утром, в отдел полиции из городской больницы поступила телефонограмма. Сообщалось, что из деревни Гарболово Всеволожского района Ленинградской области госпитализировали мужчину. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому справа, закрытую травму головы, закрытый переломом 4, 5 ребер слева, ушиб височной области слева, левосторонний пневматорокс, многочисленные ушибы туловища и конечностей. Поздно вечером в этот же день мужчина скончался.
40-летний сосед пострадавшего заявил, что телесные повреждения мужчине нанесли около 20:00 15 января, когда он шел домой с пилорамы.
Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что сосед-свидетель трижды привлекался к уголовной ответственности. Дважды по статье о краже и один раз по статье, связанной с наркотиками.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что группа неизвестных избила пассажира на станции «Маяковская».
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