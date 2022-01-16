Группа неизвестных избила пассажира на станции «Маяковская»

Группа неизвестных избила пассажира на станции &#171;Маяковская&#187;
Инцидент произошел в метрополитене. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейские Центрального района разыскивают злоумышленников, устроивших конфликт в метрополитене.

Инцидент произошел 15 января . Конфликт разгорелся между четырьмя пассажирами вагона подвижного состава, прибывшего к платформе станции метро «Маяковская»

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, выяснять отношения начали группа неизвестных и один пассаж, которому один из группы нанес удар по лицу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который сбил мужчину после конфликта на набережной реки Фонтанки. В ходе розыска из квартиры дома №55 по улице Гороховой в отдел полиции был доставлен 20-летний гражданин среднеазиатского государства. На него составлен административный протокол.

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Группа неизвестных избила пассажира на станции «Маяковская»
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