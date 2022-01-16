Мигрант стал участником драки, а после переехал оппонентов в центре Петербурга

Мигрант стал участником драки, а после переехал оппонентов в центре Петербурга
Потасовка случилась у дома на набережной реки Фонтанки. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Сотрудники полиции задержали водителя иномарки, который сбил мужчину после конфликта на набережной реки Фонтанки.

Инцидент произошел 15 января. В 3:25 у дома №94 между мужчинами произошла драка, после которой один из них сел в автомобиль «Хендай Солярис» и наехал на оппонента.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, позднее правоохранителям поступило сообщение о госпитализации двух граждан среднеазиатского государства 23 и 29 лет в удовлетворительном состоянии.

В ходе розыска из квартиры доме №55 по улице Гороховой в отдел полиции был доставлен 20-летний соотечественник пострадавших. На него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Большой Ижоре грузовик сбил женщину с пятилетним ребенком. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Женщина также попала в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание новости СПб


 

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