В Большой Ижоре грузовик сбил женщину с пятилетним ребенком

В Большой Ижоре грузовик сбил женщину с пятилетним ребенком
Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

В поселке Большая Ижора Ломоносовского района произошло серьезное ДТП.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 28 декабря на Приморском шоссе, 15. По предварительной информации, водитель «Вольво» двигался на слишком близком расстоянии к «ГАЗели».

Водитель последней начал тормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В этот момент в грузовики врезалась фура. Ударом «ГАЗель» отбросило на 37-летнюю женщину и пятилетнего мальчика.

Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Женщина также попала в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Известно, что водитель тягача в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

авария дтп Ломоносовский район


 

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