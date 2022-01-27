Супруга погибшего после обследования в петербургском медцентре раскрыла подробности трагедии

Супруга погибшего после обследования в петербургском медцентре раскрыла подробности трагедии
Мужчина скончался в больнице. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Супруга петербуржца, умершего после обследования желудка в петербургском медцентре, рассказала подробности трагедии.

Напомним, два человека скончались после ультразвуковых исследований желудка в городском консультативно-диагностическом центре № 1 (СПб ул. Сикейроса д. 10 корп. «А»). По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщил 78.ru, жена умершего петербуржца рассказала, что мужчине требовалась диагностика перед госпитализацией. Ему стало плохо сразу же после того, как медики дали ему выпить контрастное вещество. Тем не менее, врачи провели процедуру и отпустили мужчину домой. В тот же день его забрала скорая, однако спасти пострадавшего уже не смогли.

«С каждой минутой ему становилось хуже», – заключила женщина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для проведения ультразвуковых исследований желудка пациентам консультативно-диагностического центру № 1 вводили барий. После четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них скончались. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

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