Два пенсионера скончались после обследования желудка в петербургском медцентре

Два пенсионера скончались после обследования желудка в петербургском медцентре
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Два человека скончались после обследования желудка в петербургском консультативно-диагностическом центре. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 24 января, в городскую больницу им. Боткина из своей квартиры дома 7 по улице Грибалевой доставили 60-летнюю женщину с отравлением неизвестным веществом. 25 числа она скончалась.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день стало известно о госпитализации еще троих человек с тем же диагнозом в тяжелом состоянии. В больницу доставили 80-летнего мужчины из квартиры дома 69 по Лесному проспекту, 46-летнего жителя дома 23 по проспекту Авиаконструкторов и 42-летнего мужчины из квартиры дома 19 по Денисовскому проспекту. Последний скончался на следующий день .

В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что 23 и 24 января указанным горожанам в городском консультативно-диагностическом центре № 1 (СПб ул. Сикейроса д. 10 корп. «А») для проведения ультразвуковых исследований желудка вводили барий.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ярослава Гашека мужчина со сломанным носом скончался при врачах «скорой».

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