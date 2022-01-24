На Ярослава Гашека мужчина со сломанным носом скончался при врачах «скорой»

На Ярослава Гашека мужчина со сломанным носом скончался при врачах &#171;скорой&#187;
Мужчина скончался в своей квартире. Фото: "Яндекс Панорамы"

Во Фрунзенском районе Петербурга в присутствии сотрудников «скорой медицинской помощи» умер 53-летний мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 января в отдел полиции сообщили о том, что по улице Ярослава Гашека дома №4 корпуса 1, в своей квартире, умер неработающий гражданин. На его теле было большое количество гематом на голове, руках и переломом носа.

По словам сына скончавшегося, отец вернулся домой с телесными повреждениями и выпиской из городской больницы с диагнозом: закрытый перелом костей носа, ушибы и ссадины лица, хроническая анемия.

Тело доставили в морг, чтобы установить причину смерти.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Байконурской улице нашли труп мужчины.

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